1. FC Lok Leipzig nach dem Saisonstart: Demut statt Euphorie

Leipzig. Fünf Mannschaften gewannen am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost ihre Partien mit zwei Toren Differenz. Und eben dieses Quintett platziert sich nun in der allerersten Saison-Tabelle vor dem 1. FC Lok Leipzig. Statt des 2:1 hätten die Probstheidaer am Freitag gegen Hertha BSC II auch locker ein 3:1 hinbekommen können. Andere Beobachter sprechen gar von einem 4:1 oder 5:1, das zum Auftakt möglich gewesen wäre. So überlegen schnürten die Blau-Gelben die U23-Talente des Erstligisten über weite Strecken in deren Hälfte ein. Und Lok erspielte sich bei all der Feldüberlegenheit auch eine Fülle an Gelegenheiten.

Teamchef Björn Joppe indes freute sich über das Wichtigste – die drei Punkte. Und der 40-Jährige deutete unmittelbar nach Spielschluss an, dass er zu viel Euphorie im Umfeld derzeit nicht für zielführend hält. Diese wäre womöglich ausgebrochen, hätte sich Lok Leipzig mit einem Kantersieg gleich mal an die Spitze gesetzt.