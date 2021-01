1. FC Lok Leipzig: Ohne Ach, aber mit Torsten Kracht

Leipzig. Als die Entscheidung der Regionalliga -Taskforce Restart bekannt wurde, war Kracht noch keine 24 Stunden im Amt . Es soll keine Playoffs in der Regionalliga Nordost geben. Also keine K.o.-Spiele, die besondere Brisanz und hohe Einschaltquoten im MDR bedeutet hätten. Die Meinung des neuen Präsidiumsmitgliedes der Probstheidaer : „Wir haben für den Playoff-Modus plädiert und mit ihm geliebäugelt.“

„Ich schätze ihn als Mensch unglaublich“

„Es ist ein Prozess, der immer wiederkehrt“

Kracht stellt klar: „Wenn ich was mache, dann nicht für ein paar Wochen, sondern für ein paar Jahre.“ Zu Beginn werde er Gespräche in alle Richtungen führen, in den kommenden Jahren möchte der Unternehmer „Wachstum und Struktur in allen Bereichen“. Sportlich lechze jeder Fan nach Liga drei. „Das ist das Ziel des Vereins und von mir. Doch ein Aufstieg ist auch immer ein finanzielles Risiko, nur eine gute Mannschaft reicht in Liga drei nicht aus.“ Kracht ist ein gebranntes Kind: Die Insolvenz des VfB 2004 erlebte er hautnah mit, er sprang sogar als Not-Präsident ein. „Wir hatten die selben Duschräume wie zu DDR-Zeiten, ich hatte den selben Spind mit den selben Stickern wie 1991.“