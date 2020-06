1. FC Lok Leipzig: Relegation gegen Verl auf dem Prüfstand

Verl/Leipzig. Das Worst-Case-Szenario für die Relegationsspiele des 1. FC Lok Leipzig gegen den SC Verl ist eingetreten. Am Dienstagvormittag verhängte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen Lockdown für den Landkreis Gütersloh bis zum 30. Juni. Die 25.000-Einwohner Stadt Verl ist ebenfalls betroffen, liegt nur knapp 10 km entfernt von Gütersloh.

Die beiden Entscheidungsspiele am 25. Juni in Leipzig und am 30. Juni wackeln mithin mehr denn je. Fakt ist: das Hygiene-Konzept des DFB für die Geisterspiele wurde gelockert, der SC Verl befindet sich im Quarantäne-Hotel, lässt sich wie die Lok-Mannschaft regelmäßig auf Corona testen.