1. FC Lok Leipzig startet bei Hertha II ohne Fans

Leipzig. In den Testspielen schauten durchschnittlich 400 Fans zu, im Pokalhalbfinale in Eilenburg waren 1000 Personen vor Ort. Der Regionalligastart des 1. FC Lok am Sonnabend in Berlin gegen die Hertha-Amateure (14 Uhr, MDR) muss erneut vor verschlossenen Türen und leeren Tribünen stattfinden: Die Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats schiebt einen Riegel vor Hygiene-Konzepte und Abstandsregeln im Stadion.