1. FC Lok Leipzig testet gegen Drittligist FSV Zwickau

Nach zuletzt zwei lockeren Testspielerfolgen (6:0 gegen Askania Bernburg sowie 16:1 gegen eine Auswahl des Altkreises Bernburg) steht für Lok , frisch aus dem Trainingslager in Aschersleben zurück, am Sonnabend ein Prüfstein bevor. Um 14 Uhr testen die Blau-Gelben gegen den FSV Zwickau im Bruno-Plache-Stadion.

„Wir wollen gegen Zwickau agieren wie in der Meisterschaft und auch gegen einen Drittligisten pressen“, kündigte Teamchef Björn Joppe an. Für die Schwäne ist es der letzte Härtetest vor dem Start der Drittliga-Saison am 20. Juli gegen den SV Meppen.