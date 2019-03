Lok-Trainer Joppe: „Die Partie gegen Auerbach wird eklig“

DURCHKLICKEN: Das war das Pokalspiel zwischen dem VfB Auerbach und Lokomotive Leipzg Wernesgrüner Sachsenpokal Achtelffinale Saison 2018/2019 17.11.2018 VFB Stadion VFB Auerbach 1906 vs 1. FC Lokomotive Leipzig 1:4 (0:1) Im Bild: Maximilian Pommer bleibt im 2 Kampf Sieger. © Thomas Gorlt

„Die Partie gegen Auerbach wird eklig. Das wird taktisch nicht schön“, prophezeit auch Kevin Schulze, neuer Stürmer der Blau-Gelben und Doppelpacker gegen Erfurt. Der 27-Jährige grinst und sagt weiter: „Ich denke bei Auerbach immer an Marcel Schlosser.“ Der Kapitän des VfB ist nicht gerade für seine sanfte Art bekannt: In der aktuellen Saison kommt er bereits auf vier gelbe Karten, eine weitere holte er in der besagten Pokal-Begegnung mit den Leipzigern.

Einsatz von Sascha Pfeffer noch ungewiss

Eine Kategorie, in der auch einige Leipziger in dieser Saison negativ auffallen. Torjäger Matthias Steinborn erhielt die Gelbsperre für den vergangen Spieltag, Ryan Malone und Maik Salewski werden gegen die Vogtländer nicht auf den Platz dürfen. „Wenn wir um den Aufstieg spielen würden, wäre das sehr schmerzhaft“, kritisiert der Coach. Außerdem muss das Duo Björn Joppe/Rainer Lisiewicz auf Patrick Wolf verzichten, der mit einigen muskulären Problemen zu kämpfen hat. Auf der Kippe steht auch der Einsatz von Sascha Pfeffer, der am Donnerstag zumindest im Training wieder dabei war.

An einen Sieg glaubt er dennoch: „Wir kennen Auerbach. Sie sind kämpferisch und aggressiv, werden bestimmt tief stehen und lange Bälle spielen. Aber wir sind daheim und wir wollen unser Spiel machen: Im Ballbesitz bleiben, uns die zweiten Bälle sichern und Torchancen erkämpfen.“ Auf das Spiel der Gäste sei die Mannschaft vorbereitet, soll sich darauf aber nicht zu sehr einlassen. Der Coach weiter: „Wir können am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege in Folge erzielen. Das haben wir uns fest vorgenommen.“ Schulze ergänzt: „Am Sonntag wollen wir siegen, nicht schön spielen.“

