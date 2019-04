1. FC Lok Leipzig: Training über Ostern für Pokal-Kracher gegen Chemnitzer FC

Leipzig. Nach der unnötigen 1:3-Pleite am Donnerstag gegen Altglienicke im heimischen Bruno-Plache-Stadion gab es für die Regionalligisten des 1. FC Lok Leipzig über die Ostertage Trainingseinheiten, nur am Sonnabend wurde pausiert. Die Moral der Kicker sollte wieder angehoben werden. „Nach der Schlappe sollten die Jungs Spaß beim Training haben“, so Chef-Trainer Rainer Lisiewicz.