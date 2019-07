1. FC Lok Leipzig tut sich gegen Blau-Weiß Leipzig schwer

Beim 3:1-Sieg gegen den frisch gebackenen Sachsenligisten Blau-Weiß Leipzig bekleckerte sich Lok Leipzig nicht mit Ruhm. Die erste sehenswerte Kombination schloss Lok-Neuzugang Milan Senic in der 23. Minute per Kopf ab – ansonsten wurde es vor dem Tor der Blau-Weißen in der ersten Halbzeit nur selten gefährlich. Nach einem Abwehrfehler auf der linken Seite konnte der Gastgeber vor rund 150 Zuschauern im Stadion der Freundschaft gar ausgleichen. Till Stephan spitzelte den Ball in der 40. Minute über Lok-Torhüter Lukas Kycek hinweg zum 1:1. Fast postwendend schoss Aykut Soyak eine 2:1-Halbzeitführung für die Probstheidaer mit einem Distanzschuss heraus.