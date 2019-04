1. FC Lok Leipzig verlängert Vertrag mit Maximilian Pommer

Leipzig. Maximilian Pommer wird auch in der kommenden Saison zum Team des 1. FC Lok Leipzig gehören. Der 21-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Probstheidaern um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020. Das gab der Regionalligist am Samstagnachmittag bekannt.

„Wir freuen uns sehr, dass Max sich für uns entschieden hat und wir einen weiteren Leistungsträger halten konnten", so Teamchef Björn Joppe. "Somit wurde ein weiteres Zeichen für das Team und die Fans für die neue Saison gesetzt.“ Pommer gehört in der laufenden Saison zu den tragenden Säulen beim 1. FC Lok, nachdem er in seinem Debütjahr aufgrund einer langwierigen Verletzung lediglich zwei Regionalligaspiele. In bisher 27 Pflichtspielen er zwei Tore. Er war im Sommer 2017 vom Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt nach Leipzig gekommen.