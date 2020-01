1. FC Lok Leipzig verliert Testspiel bei Erzgebirge Aue

Etwa ein halbes Jahr später kommt es zum „Rückspiel“ beider Mannschaften. In Aue herrschen keine 40 Grad, sondern winterliche Temperaturen inklusive teilweise eingefrorenen Platz. Das Ergebnis bleibt trotz engagierter Leistung jedoch gleich, Lok verliert vor 720 Zuschauern wie in der Sommervorbereitung 1:3. Für Lok trifft Matthias Steinborn in der 45. Minute per Elfmeter, die Auer Torschützen heißen Florian Krüger (3’), Dennis Kempe (39’) und Pascal Testroet (90’).