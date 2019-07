1. FC Lok Leipzig vor Test gegen Wuppertal

Einen Tag nach dem Test steigt das Lok-Sommerfest am „Bruno“. Zwischen 12.30 und 13 Uhr werden die Profis ihren Anhängern auf der Bühne vorgestellt, zwischen 13 und 14 Uhr gibt es eine Autogrammstunde. Direkt im Anschluss erhält die Mannschaft die Ehre, die erste Runde in der Asphalt-Lokomotive „Schlendrian“ zu drehen. Zum weiteren Rahmenprogramm gehören eine Stadionführung, die Besichtigung des Mannschaftsbusses und die Möglichkeit, das DFB-Fußballabzeichen zu erwerben. Im Fokus stehen vor allem Kinder- und Familienaktionen. Für die Musik sorgt mit DJ Alexander Langner ein ehemaliger Lok-Spieler.

Sportlicher Höhepunkt ist die Neuauflage der ersten Deutschen Fußballmeisterschaft von 1903. Der erste Titelträger, Lok Leipzigs Vorgängerverein VfB Leipzig, tritt mit seiner Traditionsmannschaft gegen die Kontrahenten von einst an: DFC Prag, Karlsruher FV, Altonaer FC, Magdeburger Viktoria und Britannia Berlin. Los geht es in der Heimspielstätte der Blau-Gelben um 10.30 Uhr, das Finale findet um 14 Uhr statt. Vor 116 Jahren hatte sich der VfB Leipzig im Finale in Hamburg mit 7:2 gegen den DFC Prag durchgesetzt. Die damalige Finalpaarung ist auch 2019 möglich: In der Vorrunde tritt der VfB Leipzig gegen Karlsruhe, Magdeburg und Berlin an, so hatte es die Auslosung im Vorfeld ergeben.

Maximilian König