1. FC Lok Leipzig vor zukunftsweisendem Jahr

Leipzig. 2020 wird kein einfaches Jahr für den 1. FC Lokomotive Leipzig . Nahezu alle Spielerverträge laufen aus, der Vertrag mit Hauptsponsor und -geldgeber ETL auch, ohne sportlichen Erfolg wird es schwer, das Profitum in Probstheida beizubehalten. Die Feiertage werden daher für Trainer und Sportdirektor Wolfgang Wolf oder Geschäftsführer Martin Mieth vermutlich nicht komplett erholsam, denn auch an der Lizenz für Liga Drei muss gebastelt werden.

Erfolg. Die Punkte geben den Machern aus Probstheida Recht. Kein Team holte in der Regionalliga Nordost mehr Punkte als die Leipziger. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Erfurt und bei freundlicher Mithilfe der Hertha-Amateure (gegen Cottbus) kann Lok sogar als Tabellenführer überwintern. Wolfgang Wolf ist als Cheftrainer weiterhin ohne Niederlage und konnte gegen die direkten Konkurrenten punkten.

Nebenschauplätze. Doch es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Immer wieder bestimmten Fans der Lokomotive die Schlagzeilen mit erschreckenden Aktionen. Im Sommer schlugen zwei Hooligans in Mallorca einen senegalesischen Türsteher ins Krankenhaus, vor einer Woche schockte der Lok-Fanblock in Berlin mit Affenlauten in Richtung eines dunkelhäutigen Spielers. Der Verein distanzierte sich immer und beteiligte sich an Anti-Rassismus-Wochen, bekommt das Problem jedoch noch nicht aus seinem Vorgarten.