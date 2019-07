1. FC Lok Leipzigs Aykut Soyak: „Meine große Stärke ist der Schuss“

Mit einem zeitweise berauschenden Heimspiel gegen Hertha II ist der 1. FC Lok bestens in die Regionalliga-Saison gestartet. Erheblichen Anteil an dem 2:1-Auftakterfolg hatte Neuzugang Aykut Soyak. Der Mittelfeldmann, vor der Saison von Ligakonkurrent Viktoria Berlin gekommen, verbuchte am Freitagabend zwei Scorerpunkte. In der 38. Minute erwischte er Gäste-Keeper Smarsch auf dem falschen Fuß und traf aus rund 25 Metern zum Ausgleich. In der 58. Minute bereitete er den Führungstreffer von Kapitän Robert Zickert mustergültig per Freistoß vor.