1. FC Lok Leipzigs Präsident Löwe: "Die Fans waren die Hauptsponsoren"

Leipzig. Über eine Viertelmillion Euro sammelte der 1. FC Lok Leipzig im Anno 2020 an Spendengeldern – überwiesen von Fans aus aller Welt. „Es war am Ende wesentlich mehr als die genannte Summe. Unsere Fans sind eine Macht, die Fans und Mitglieder haben ihren Verein bisher durch diese einnahmeschwache Zeit getragen und waren 2020 die Hauptsponsoren des 1.FC Lok“, honoriert Thomas Löwe die treue Basis.

"Wollen wieder Leben in unserer Bude"

Im ersten Jahr der neuen Dekade erlebte Lok eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Löwe erinnert sich unter anderem an die Zeit, „als wir in diesem Frühjahr vieles kurzfristig in unserem Stadion in Ordnung bringen mussten, um für die Lizenz zur Dritten Liga ein Stück voranzukommen und fast jede Woche über 100 Fans mit angepackt hatten, hatte ich feuchte Augen und war stolz auf unseren Verein“.