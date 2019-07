1. FC Lok unterliegt FSV Zwickau: Kombinationsspiel hui, Effektivität pfui

Der 1. FC Lok hat sein samstägliches Testspiel gegen den Drittligisten FSV Zwickau mit 0:2 verloren. Die gerade erst aus dem Trainingslager zurück gekommene Elf von Teamchef Björn Joppe hielt dabei über weite Strecken gut mit und zeigte oftmals spielerisch gute Ansätze. Vor dem Tor allerdings waren die Zwickauer, die schon am nächsten Wochenende mit einer Auswärtspartie in Meppen in die Drittligasaison starten, die deutlich clevere Mannschaft.

Von Beginn an stand für beide Teams das spielerische Element im Vordergrund. So versuchte vor allem der 1. FC Lok, sich in die gefährliche Zone des Gegners durchzukombinieren, was gleich zu Anfang einmal gut gelang, als Sascha Pfeffer von der Strafraumgrenze abzog – aber knapp vorbei. Zwickau war – mit dem Turm in der Schlacht, Mittelstürmer Ronny König – besonders bei Standards gefährlich: Hier musste Wenzel im Lok-Tor bei einem FSV-Eckball in der fünften Minute seine ganze Sprungkraft zeigen, um einen aus sieben Metern abgegebenen Kopfball noch aus dem rechten Angel zu fischen.

Rückstand vor der Pause

Auch die Leipziger zeigten sich danach bei einem Eckball gefährlich – Kapitän Zickert traf per Kopf den Pfosten. Bester Blau-Gelber in Halbzeit eins war der agile Pfeffer, der – wiederum nach einem Eckball – mit einem Schuss aus sechs Metern Zwickaus Torhüter Brinkies zu einer Glanzparade zwang (25.). Kurz vor der Pause gab es zunächst eine Szene, bei der Schiri Bärmann womöglich hätte auf den Punkt zeigen können, als Loks Djamal Ziane von seinem Gegenspieler im Strafraum zu Boden gerungen wurde (42.).

In der Gegenrichtung gab dann einen gefährlichen Freistoß für den Drittligisten, den Wenzel noch abwehren konnte. In der Folge bekam Lok den Ball jedoch nicht richtig geklärt, Julius Reinhardt hielt von halbrechts kurz vor der Strafraumgrenze einfach mal drauf. Der harte Schuss alleine wäre für Wenzel wohl kein Problem gewesen, aber ein Lok-Spieler hatte den Fuß dazwischen, was den Ball erst richtig scharf machte, sodass er sich in einer Bogenlampe über dem Lok-Torwart ins linke Dreiangel senkte – ein unglücklicher Rückstand in einer Hälfte, in der die Leipziger dem Drittligisten ebenbürtig waren.

Bitterer Beigeschmack beim zweiten Tor

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Zwickaus Coach Joe Enochs gleich munter durch, brachte sechs Neue, stellte zudem von Vierer- auf Dreierkette um. Lok-Teamchef Björn Joppe hingegen warf zunächst nur Stürmer Steven Mvibudulu für Ziane ins Spiel und setzte weiterhin auf Dreierkette hinten und zwei Stürmer vorne. Zudem versuchte Lok unverändert, Zwickau spielerisch zu überwinden. Das gelang im Mittelfeld bisweilen sehr gut, mündete aber nicht in echten Möglichkeiten. Aus der ersten richtigen Chance auf beiden Seiten resultierte das Zwickauer 2:0, als Wegkamp sich im Strafraum den Ball noch vom rechten auf den linken Fuß legen konnte und dann aus zwölf Metern überlegt links einnetzte.

Einen bitteren Beigeschmack hatte der Treffer jedoch dadurch, dass Lok-Kapitän Zickert verletzt im Strafraum gelegen hatte – Schiri Bärmann, der überhaupt sehr viel durchgehen ließ, zeigte jedoch keine Anstalten, das Spiel zu unterbrechen. Zwickau hätte in der Folge noch auf 3:0 erhöhen können, aber Jäpels Drehschuss aus sieben Metern verfehlte das Tor knapp. Lok blieb bis zum Ende bemüht, setzte Zwickau immer wieder unter Druck, aber fand letztendlich nicht den Weg in den Strafraum und zu zwingenden Möglichkeiten.

Während Zwickaus Vorbereitung nun nahezu abgeschlossen ist und in der kommenden Woche die unmittelbare Vorbereitung auf den Drittligastart ansteht, stehen für den 1. FC Lok weitere intensive Trainingseinheiten sowie Tests bei Blau-Weiß Leipzig (Mittwoch, 18:30 Uhr, Stadion der Freundschaft) und gegen den Wuppertaler SV (Samstag, 13:30 Uhr, Bruno-Plache-Stadion) an. Carsten Muschalle

Lok: Wenzel – Berger, Wolf (60. Henyke), Zickert – Schulze, Pfeffer (60. Soyak), Salewski, Schinke (82. Butzke), Pannier – Senic, Ziane (46. Mvibudulu)

Zwickau: Brinkies – Godinho (46. Schröter), Handke (46. Odabas) , Hehne, Lange (46. Härtel) – Hauptmann (46. Viteritti), Frick, Reinhardt (78. Mäder), Miatke (46. Jensen) – Huth (63. Jäpel), König (46. Wegkamp)

Schiedsrichter: Bärmann (Leipzig) Zuschauer: 722 Tore: 0:1 Reinhardt (45.) Gelbe Karten: Jensen 76. Jäpel Drehschuss aus acht Metern, kanpp vorbei.

