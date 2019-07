1. FC Lok will gegen Rot-Weiß Erfurt nachlegen

Mit einem Auswärtssieg bei Rot-Weiß Erfurt möchte der 1. FC Lok seinen erfolgreichen Auftakt in die Regionalliga-Saison am Mittwoch (19.30 Uhr) vergolden. Nicht mitwirken kann dabei Sascha Pfeffer: Der Mittelfeldmotor, während der Vorbereitung in prächtiger Form, erlitt beim Heimsieg gegen Hertha II einen Anriss der Plantarsehne im linken Fuß. Die Verletzung hatte er sich bei einem Zweikampf kurz vor dem Pausenpfiff zugezogen. Eine MRT-Untersuchung brachte am Sonnabend Gewissheit: Rund drei Monate wird der 32-Jährige ausfallen.