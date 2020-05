1. FC Lokomotive Leipzig – Über Relegationsspiele in die dritte Liga?

Die dritte Liga wird nicht aufgestockt, braucht also nicht mehr Aufsteiger als normalerweise. Das bedeutet: Den Weg in die dritthöchste Fußballspielklasse wird der 1. FC Lok Leipzig – sofern dieser zum Staffelsieger gekürt wird – über die Relegationsspiele gegen den Sieger der Regionalliga West antreten müssen. Wann und wo diese stattfinden sollen, ist ebenso unklar wie die Teams, die gegeneinander spielen werden. Sowohl in der RL Nordost als auch in der West-Liga ist noch keine Entscheidung hinsichtlich einer Wertung bei Saisonabbruch gefallen. Sollten die Entscheidungsspiele um den Aufstieg stattfinden, dann aller Voraussicht nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit, obwohl Geisterspiele für Viertligisten ein empfindliches Verlustgeschäft darstellen können.