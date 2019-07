Die Pariser müssen auch in Nürnberg ohne Superstar Neymar (27) auskommen. Der Brasilianer, am vergangenen Montag erst in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt, steht weiter in Verbindung mit seinem Ex-Klub FC Barcelona. Neu im 23 Mann starken Kader von PSG-Trainer Thomas Tuchel ist der ehemalige Dortmunder Abdou Diallo. Paris eiste den 23-jährigen Innenverteidiger nach nur einer Saison für 32 Mio. Euro vom BVB los. Tuchel hält sich in Sachen Neymar bedeckt: ,,Es ist eine Sache zwischen dem Verein und dem Spieler."