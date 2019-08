1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV live im TV und im Online-Stream sehen

Für den Hamburger SV steht am Montag (20.30 Uhr, Sky) das erste Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gastiert im Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg und hofft beim Bundesliga-Absteiger auf den ersten Saisonsieg. Hecking kehrt dabei an seine alte Wirkungsstätte zurück, denn 2009/2010 rettete er den FCN in der Relegation vor dem Abstieg. "Das ist eine gute Mannschaft. Sie lebt von körperlicher Robustheit", sagte der 54-Jährige über seinen Ex-Club. Seiner Mannschaft rät er: «Das Wichtigste für den HSV ist, das Potenzial über die gesamte Spielzeit abzurufen.»