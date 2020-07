Fabian Nürnberger bringt 1. FC Nürnberg auf Kurs Klassenverbleib: Club bezwingt FC Ingolstadt

Dass der FCN vor dem Spiel im Max-Morlock-Stadion mit dem Interims-Trainergespann Michael Wiesinger und Marek Mintal in ein kurzes Trainingslager ging, zahlte sich aus. "Es ging darum, einen Pakt zu schließen", so Wiesinger vor dem Spiel. "Wir müssen uns emotional anzünden. Wir müssen "on fire" sein." Und das war sein Team von Beginn an, die "Clubberer" warfen sich in jeden Zweikampf und dominierten das Spiel. In der zweiten Halbzeit verwaltete der FCN das Spiel, ließ hinten nahezu nichts zu und setzte ab und an weiter Nadelstiche. Ein durchaus vorstellbarer höherer Sieg - und die wohl endgültige Vorentscheidung - blieb den Franken allerdings verwehrt.