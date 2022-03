Offiziell: 1. FC Nürnberg verlängert Verträge mit Offensivspieler Schleimer und Torhüter Klaus

Der 1. FC Nürnberg hat seine Personalplanungen vorangetrieben und die Verträge mit Offensivspieler Lukas Schleimer und Ersatzkeeper Carl Klaus "langfristig" verlängert. Der 22 Jahre alte Schleimer, der in der vergangenen Saison noch in die 3. Liga ausgeliehen war, hatte in dieser Saison sein Debüt bei den FCN-Profis gegeben und seinen ersten Treffer in der 2. Bundesliga erzielt.

