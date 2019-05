1. FC Nürnberg schnappt zu: Oliver Sorg verlässt Hannover 96

Sorg wird nächste Woche 29 Jahre alt. „Die Verantwortlichen haben mich in den Gesprächen schnell vom Club überzeugen können“, teilte er mit. „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam in die Erfolgsspur zurückkehren werden.“ Für Sorg „ein schöner Nebeneffekt: Ich komme meiner Heimat wieder ein großes Stück näher.“ Der Verteidiger hatte seine Karriere in Freiburg begonnen.

"Ein sehr erfahrener Spieler"

In seinen vier Jahren in Hannover hat er nicht immer überzeugt, in Nürnberg bauen sie auf ihn. „Oliver ist ein sehr erfahrener Spieler, der uns mit seiner Klasse helfen wird, Stabilität in der Defensive zu gewinnen“, glaubt Sportchef Robert Palikuca. „Er ist flexibel, taktisch versiert und auf mehreren Positionen einsetzbar.“