Neuer Nürnberg-Sportvorstand Dieter Hecking forciert Trainersuche: "Erster Schritt"

Hecking löst Robert Palikuca ab und übernimmt beim Fast-Absteiger der vergangenen Saison erstmals einen Posten im Management. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung 1. FC Nürnberg. Ich werde all meine Erfahrungen, die ich in 30 Jahren Bundesliga als Spieler und Trainer gesammelt habe, hier einbringen und künftig voranmarschieren, damit der Club wieder bessere Zeiten erlebt“, erklärte Hecking, der künftig auf der Tribüne Platz nehmen will. Mit „diesem Seitenwechsel“ habe er sich schließlich „schon länger beschäftigt“, aber erst nach der Nürnberger Anfrage sei der Entschluss zum Gang in die Führungsetage endgültig gereift.

Hecking war von 2009 bis 2012 erfolgreicher Trainer des Traditionsvereins, der damals sogar noch in der Bundesliga spielte. In der abgelaufenen Saison konnte der FCN erst in einem dramatischen Relegationsrückspiel gegen den FC Ingolstadt den Absturz in die 3. Liga verhindern. Hecking wiederum musste nach dem verpassten Aufstieg mit dem Hamburger SV in die Bundesliga bei den Hanseaten gehen.