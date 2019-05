1. FC Nürnberg bestätigt neuen Trainer: Damir Canadi ersetzt Boris Schommers

Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Bundesliga-Absteiger am Sonntag bekanntgab, ersetzt Damir Canadi den scheidenden Interimstrainer Boris Schommers. Der Österreicher hatte zuletzt zwei Jahre mit überschaubarem Budget bei Atromitos Athen erfolgreich gearbeitet. Zuletzt kursierte auch der Name Daniel Meyer vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Nun hat der "Club" Canadi offiziell bestätigt.

FCN-Kapitän Hanno Behrens verbreitet Zuversicht

„Seit ich Trainer bin, ist die deutsche Bundesliga mein Ziel", betonte Canadi in einer ersten Erklärung. "Und der Club ist nicht nur aufgrund seiner Tradition ein großer Verein, der in die Bundesliga gehört. Also packen wir es an, damit wir gemeinsam wieder erfolgreich sind.“ Sportvorstand Robert Palikuca ergänzte: „Wir haben uns bewusst für einen Neuanfang auf dieser Position entschieden. Damir Canadi hat bereits mehrfach bewiesen, dass er ein akribischer Arbeiter ist, der Spieler besser machen kann und dessen Teams attraktiven Fußball spielen.“