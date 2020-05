Halbfinalist 1. FC Saarbrücken: Pokale beenden und Regionalligen abbrechen

DFB-Pokal-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken baut trotz der derzeitigen Corona-Krise auf eine Fortsetzung der Pokalwettbewerbe. Dies sagte Präsident Hartmut Ostermann der Saarbrücker Zeitung. "Der FCS ist als Pokal-Spezialist und aufstiegsberechtigter Tabellenführer in einer dreifachen Sondersituation. Wir wollen gerne aufsteigen, den DFB-Pokal zu Ende spielen und auch den Saarlandpokal gewinnen, um nächstes Jahr wieder im DFB-Pokal anzutreten", erklärte Ostermann.

Als erster Viertligist überhaupt stehen die Saarländer im Halbfinale des DFB-Pokals, dort wartet ein Duell mit Bundesliga-Klub Bayer Leverkusen. In der Regionalliga, die Saarbrücken mit einem Vorsprung von sechs Punkten anführt, hält der Präsident einen Abbruch für die sinnvollste Lösung. "Bis alle Vereine wieder trainiert und wettbewerbsfähig wären, würde zu viel Zeit ins Land gehen. Deshalb plädiere ich dafür, dass die Saison abgebrochen wird" , sagte Ostermann.

DFB-Pokal-Endspieltermin weiter offen

Klar ist bereits jetzt: Das DFB-Pokalfinale kann aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant am 23. Mai in Berlin stattfinden. Wie der Deutsche Fußball-Bund bereits mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen. Neben dem Saabrücken-Spiel steht auch noch die Partie FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt an. Auch für diese Begegnung gibt es zunächst noch keinen konkreten Termin.