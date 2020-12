Union-Präsident Zingler kritisiert DFB-Direktor Bierhoff und Verband scharf: "Totale Fehlentwicklung"

Vereinspräsident Dirk Zingler (56) vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat den Deutschen Fußball-Bund und DFB-Direktor Oliver Bierhoff scharf kritisiert. "Unsere Dachorganisation gibt leider ein katastrophales Bild ab. Nicht nur bei Personalthemen in den letzten Wochen und Monaten, sondern einfach durch den Weg, der da eingeschlagen wurde" , sagte Zingler in einem am Freitag veröffentlichten Interview bei AFTV, dem Klub-TV der Hauptstädter.

"Wir müssen den Fußball der deutschen Nationalmannschaft den Menschen zurückgeben. Das, was dort passiert ist, ist für mich eine totale Fehlentwicklung, und dafür mache ich Oliver Bierhoff auch verantwortlich, der aus der deutschen Nationalmannschaft eine Marke machen wollte", sagte Zingler. Dass die DFB-Auswahl - aus Zinglers Sicht - in erster Linie ausgerichtet an "TV-Zeiten und nach Markenpolitik" spiele, könne so nicht hingenommen werden. "Da müssen wir zwingend gegensteuern, weil ich glaube, dass die Fehlentwicklung im Deutschen Fußball-Bund den Klub-Fußball negativ beeinflusst", sagte Zingler.