Die Frankfurter Eintracht hat dabei keines der sieben Pflichtspiele gegen Union Berlin verloren. Im DFB-Pokal gewannen die Hessen 2007/2008 mit 4:1 bei den Eisernen. Am letzten Sonntag hatte die Mannschaft des österreichischen Trainers Adi Hütter (49) ein spätes Erfolgserlebnis, 2:2 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund durch ein Eigentor von BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Die Berliner mussten in Leverkusen beim 0:2 die dritte Niederlage in fünf Bundesliga-Spielen hinnehmen - und verloren zudem Sebastian Polter nach Roter Karte. Er wird den Unionern in den nächsten zwei Liga-Spielen fehlen.

Für Frankfurts Coach war das späte Remis gegen Borussia Dortmund, bislang der einzige Gegner, den Union Berlin in der Bundesliga bezwingen konnte, ,,ein gefühlter Sieg". Seine Mannschaft konnte sich - ähnlich wie gegen den FC Arsenal (0:3) in der Europa League - zu selten bis zum Tor durch kombinieren und profitierte letztlich von der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der Dortmunder. In Berlin sind die Adler allerdings Favorit. ,,Wir haben gesehen, dass wir uns immer auf eines verlassen können: Auf die Mentalität unserer Mannschaft", sagt Hütter am Donnerstag in Frankfurt, ,,wir sind bissig und körperlich gut drauf und so wollen wir auch in Berlin auftreten."