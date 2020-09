Wunstorfer Blitzstart reicht nicht gegen Sarstedt: "Eine gefühlte Niederlage"

Tugrancan Singin schloss früh ein Dribbling erfolgreich zum 1:0 ab (7.). Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Rafel Hotes (42.) mit einem Volleyschuss auf 2:0. Dass die Partie dennoch mit einer Punkteteilung endete, wertete Köse „als eine gefühlte Niederlage, wir haben nicht so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt der FC-Coach und dachte dabei vor allem an die zweite Hälfte, „da haben wir für keine Entlastung mehr gesorgt und konnten uns vom aggressiven Pressing der Sarstedter nicht mehr befreien“.

"Hätten noch gewinnen können"

Dennoch hätten die Gastgeber in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs die Begegnung für sich entscheiden können. Zunächst vergab Gibril Ceesay mit einer Doppelchance das 3:0, in der 52. Minute scheiterte Mehmet Aydin per Handelfmeter an Sarstedts Keeper Jonas Schmedt.

„Das war der Wendepunkt des Spiels“, sagte Sarstedts Spielertrainer Marc Vucinovic, der von „einem verdienten Punkt“ sprach. „Wäre das Spiel zehn Minuten länger gegangen, hätten wir noch gewinnen können.“ So wurde der Auswärtszähler zwar zu keiner großen Geburtstagstorte, aber immerhin doch zu einem kleinen Vorab-Geschenk für den Ex-Profi. Denn Vucinovic wurde am Sonnabend 32 Jahre alt.

Für die Gäste aus dem Landkreis Hildesheim stellte Jonas Jürgens (56.), der Wunstorfs Torhüter Tvrtkovic ausspielte und einschob, den Anschlusstreffer her. Nach einer schönen Spielverlagerung auf den linken Flügel setzte Dominik Rössig zur Flanke an, Gilles-Asri Kwadsoyie (78.) gelang der Ausgleich. In der Schlussphase drängte Sarstedt sogar auf den Siegtreffer. „Der Entwicklung der Mannschaft ist deutlich zu erkennen und sehr positiv. Wir sind jetzt endlich in der Liga angekommen“, sagte der Spielertrainer des Aufsteigers. Auf der Gegenseite erkannte Onur Köse, „dass meine Mannschaft jung ist, sie muss noch lernen, dass sie nicht nachlassen darf“.

Wunstorf: Tvrtkovic – Jameleddine, Avdulli, Singin, Ceesay (62. Enzi), Samast (82. Löhnig), Hotes, Degner (74. Rapp), Amberg, Aydin (83. Lashkari), Dlakic.

Sarstedt: Schmedt – Hertel, Schrader (70. Bednarek), Klein (59. Schäfer), Kilicaslan, O´Donell, Rössig, Jürgens, Vucinovic, Kwadsoyie (90.), Jokuszies.

Tore: 1:0 Singin (7.), 2:0 Hotes (42.), 2:1 Jürgens (56.), 2:2 Kwadsoyie (78.).