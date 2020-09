Wunstorfs Co-Trainer Daniel Degner auf einmal Torjäger: "Das hat man so im Gefühl"

Zum Auftakt der Saison, als der FC am vergangenen Samstag das Heimspiel gegen den TSV Barsinghausen deutlich mit 5:2 (3:0) gewann, zeichnete sich Degner aber genau mit diesen Qualitäten im Abschluss aus – was ihn scheinbar selbst überraschte.

Geplant war das nicht. Als der 1. FC Wunstorf in der Sommerpause die Verpflichtung von Daniel Degner vermeldete, erhielt diese Personalie den Zusatz, dass der 30-Jährige wie auch zuvor beim STK Eilvese als „spielender Co-Trainer“ vorgesehen ist. Von einem Torjäger war in der Pressemitteilung jedenfalls nicht die Rede.

"Das macht alles die Erfahrung über die Jahre"

„Das war in der Tat ungewohnt für mich“, sagt Degner und lacht. An den drei Treffern in der ersten Halbzeit war er direkt beteiligt. Für das 1:0 von Timo Amberg begnügte er sich noch mit einer Vorlage, das 2:0 und 3:0 erzielte er selbst – jeweils in Situationen, in denen man genau richtig stehen oder auch ein wenig auf einen abprallenden Ball spekulieren muss. Schlummert in ihm also doch der Torjägerinstinkt? Degner lacht erneut. „Ach, das macht alles die Erfahrung über die Jahre, das hat man so im Gefühl.“

Über die Jahre hat er sich – was die Position auf dem Spielfeld betrifft – gewissermaßen immer weiter nach vorn gearbeitet. Beim TSV Havelse agierte er früher als rechter Verteidiger. „In Eilvese habe ich dann im Mittelfeld auf der Sechs gespielt“, sagt Degner, der bei der Wunstorfer Saisonpremiere sogar noch offensiver aufgestellt war und direkt hinter Stürmer Amir Lashkari für Akzente sorgte. „Auf der Zehn hatte ich jedoch vorher noch nie gespielt.“

Auch dies war also alles nicht geplant. In der Vorbereitung setzte FC-Trainer Onur Köse seinen Assistenten erstmals so offensiv ein, nämlich beim letzten Testspiel vor dem Saisonstart, als die Wunstorfer beim FC Stadthagen mit 3:1 gewannen. „Da haben wir ein wenig etwas ausprobiert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert“, sagt Degner.