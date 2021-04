Der große Tag des Abit Jusufi: Als Wunstorf 2011 Europapokalteilnehmer 96 ärgerte 

Die Roten schauen öfter mal zu Freundschaftsspielen im Barne-Stadion vorbei. Aber die Partie vom 20. Mai 2011 ist bis heute eine ganz besondere – auch weil 96 so zieht wie lange nicht mehr. Sechs Tage vor dem Gastspiel in Wunstorf beenden die 96-Profis die beste Bundesligasaison ihrer Vereinsgeschichte. Mit überragenden 60 Punkten nach dem 34. Spieltag belegen sie den 4. Platz und qualifizieren sich für die Play-offs der Europa League. Alle wollen 96 – der FC hat sie. „Wir haben den Termin für das Spiel schon ein Jahr zuvor abgemacht, als 96 fast abgestiegen wäre“, erinnert sich Langreder.

Es muss nicht immer ein Sieg sein. Es reicht auch, als gefühlter Gewinner vom Platz zu gehen – vor allem dann, wenn es gegen einen Bundesligisten und Europapokalteilnehmer geht. Zwar fallen Heiko Langreder, seit langer Zeit Edel-Betreuer beim 1. FC Wunstorf, spontan viele große Spiele seines Klubs in der jüngeren Vereinshistorie ein – auch in Verbindung mit wichtigen Siegen und Aufstiegen. Dennoch: Das große Ding ist für ihn definitiv das Spiel gegen Hannover 96 vor zehn Jahren – trotz einer Niederlage für den FC.

Alle wollten 96 sehen

Eine clevere und weitsichtige Investition, denn die „Aktie 96“ ist ein Jahr später enorm gestiegen. „Die Leute haben uns die Bude eingerannt. Es waren 3500 Zuschauer da, einige haben sogar auf der Tartanbahn gesessen“, erzählt Langreder und weiß noch, dass 96 bis auf Didier Ya Konan mit allen Stars angereist war und fast die komplette Startelf aufgeboten hat, die eine Saison später von Sevilla über Kopenhagen bis Lüttich die Europa League aufmischen sollte.

So spektakulär wie der Rahmen ist auch das Spiel. Damals wie heute sind die Wunstorfer Landesligist, allerdings gehen sie vor zehn Jahren als Spitzenreiter dieser Liga in die Partie gegen die 96-Profis. Constant Djakpa bringt die Gäste mit 1:0 in Front, in der zweiten Halbzeit erzielt der Ivorer zwei weitere Tore. Dennoch ist es der große Tag des Abit Jusufi. Der Stürmer des 1. FC Wunstorf trifft vor und nach der Pause und sorgt für eine sensationelle 2:1-Führung des Außenseiters. Das Barne-Stadion wird zum Hexenkessel. „Es war eine unglaubliche Stimmung, auch wenn die meisten Zuschauer, also auch die aus Wunstorf, 96-Fans waren“, sagt der FC-Betreuer.

"Da haben sie wohl gemerkt, dass es mit halber Kraft nicht reicht"

Die Profis schalten nach dem Rückstand jedoch einen Gang hoch und gewinnen am Ende mit 6:3. „Da haben sie wohl gemerkt, dass es mit halber Kraft nicht reicht“, sagt Langreder. Die weiteren 96-Treffer erzielen Moritz Stoppelkamp, Sergio Pinto und Mikael Forssell. Wunstorf verkürzt zwischenzeitlich auf 3:5, erneut ist Jusufi der Torschütze.

Die 96er reisten damals ohne Trainer Mirko Slomka nach Wunstorf, der Erfolgscoach hatte sich an diesem Freitagabend bereits auf den Weg nach Berlin gemacht zum DFB-Pokalfinale zwischen Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Dies hatte zur Folge, dass 96-Betreuer Thomas Westphal an der Seitenlinie den Hut aufhatte – was Langreder zu einer weiteren Anekdote bringt. „Er hat sich aufgeregt, dass er das Spielformular per Hand ausfüllen und die Namen aller Spieler extra aufschreiben musste. Aber da konnten wir nichts für, das wollten die Schiedsrichter so“, sagt Langreder und lacht.