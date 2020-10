Wunstorf-Trainer Onur Köse erwartet starken SC Hemmingen/Westerfeld

Am vergangenen Sonntag ging der 1. FC Wunstorf erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Die Antwort, wie die Mannschaft von Trainer Onur Köse diesen Rückschlag weggesteckt hat, wird es am Sonnabend geben. Dann hat der FC in der Barne-Arena (16 Uhr) den SC Hemmingen/Westerfeld zu Gast.

Die 0:1-Niederlage von Bad Pyrmont ist aufgearbeitet. „Wir haben, wie immer, beim ersten Training der neuen Woche das Spiel analysiert und auch mit der Vorbereitung auf die nächste Begegnung begonnen.“ Und in dieser sind laut Köse die Voraussetzungen besser. „Die Hemminger sind ein Gegner, der mitspielt.“ Die Pyrmonter waren dagegen nicht auf aktives Fußballspielen aus, überließen dem 1. FC Wunstorf komplett die Initiative.