Der Nächste bitte: 1. FC Wunstorf verpflichtet Tsitouridis, Geißler und Samast

Der 22-jährige Geißler war erst vor einem Jahr vom TSV Limmer zum TSV Bemerode gewechselt und zieht nun weiter nach Wunstorf. Köse kennt die Offensivkraft bereits von seiner ersten Trainerstation in Limmer.

Der Großteil des Kaders wird sich am Sonntag (12. Juli) neugierig auf der Anlage umgeschaut haben. Schließlich hat der neue Trainer Onur Köse nicht weniger als 20 Neuzugänge beim 1. FC Wunstorf zum Trainingsauftakt gebeten. Kurz zuvor kamen noch einmal drei Spieler hinzu.17 Akteure hatten die Barne-Kicker in der Sommerpause verlassen.

"Gehen das Ganze vorsichtig an": Wunstorfs Neu-Trainer Onur Köse im XXL-Interview

"Passen hervorragend in unser Konzept": Wunstorf holt Valmir Avdulli und Gibril Ceesay

Ebenfalls in der Offensive ist Tsitouridis zu Hause, er kommt vom TuS Harenberg. Mit seinen 25 Jahren zählt er in der Wunstorfer Rasselbande schon zu den Erfahrenen.

"Ein wahrer Killer"

"Nico hat bereits in den letzten Jahren gezeigt, wozu er in der Lage ist", sagt Köse. "Er ist extrem schnell und vor dem Tor ein wahrer Killer. Mit ihm sind wir in der Offensive noch flexibler und variabler."

Und auch die Wege von Neuzugang Nummer 20 und Köse kreuzten sich bereits, als Samast in der Saison 2018/2019 20 Spiele in der U19-Bundesliga für den TSV Havelse absolvierte. Von dort ging es für den 20-Jährigen zum OSV Hannover und nun weiter nach Wunstorf.