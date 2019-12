1. FSV Mainz 05 gegen BVB live im TV und Online-Stream sehen

Die Champions-League-Helden des BVB sind zurück im Bundesliga-Alltag. Als frisch gebackener Achtelfinalist in der Königsklasse müssen die Westfalen am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum 1. FSV Mainz 05 und hoffen, an die guten Resultate der jüngsten Vergangenheit anknüpfen zu können.