1. FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04 live im TV und Online-Stream sehen

Die Mainzer sammelten am vergangenen Spieltag bei Hertha BSC (3:1) die ersten drei Punkte seit dem Jahreswechsel. Zuvor hatten drei Pleiten am Stück für eine bedrohliche Lage im Tabellenkeller gesorgt. Dem Bundesliga -Sechsten aus Gelsenkirchen schob Beierlorzer daher gleich die klare Favoritenrolle zu. " Aber wir werden unsere Chance bekommen. Wir wollen den Heimvorteil nutzen und das 3:1 bei Hertha BSC vergolden ", betonte der Mainz-Coach. Gerade vor dem eigenen Anhang haben die Mainzer jedoch in der laufenden Spielzeit Probleme, stellen mit erst drei Heimsiegen den drittschwächsten Wert der Bundesliga.

In David Wagner kehrt ein Ex-Mainzer erstmals als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Obwohl die Partie in Mainz für ihn "etwas Besonderes" sei, will der 48-Jährige bei den Rheinhessen gewinnen und die ungenügenden Resultate der Vorwochen vergessen machen. Denn nach zuletzt drei Partien in Serie ohne Sieg droht Schalke aus den Europapokal-Rängen zu rutschen. "Wir müssen als Team an unser höchstes Limit kommen. Dann haben wir alle Optionen, in Mainz ein positives Resultat zu erzielen", erklärte Wagner. Auch den Rückenwind aus dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (3:2) konnte Schalke nicht nutzen, musste zuletzt gegen Schlusslicht Paderborn einen Dämpfer hinnehmen.