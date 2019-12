1. Kreisklasse 1: Der Hoitlinger SV meldet sein Team vom Spielbetrieb ab

"Mit Wirkung vom 23.12. 2019 hat der Hoitlinger SV seine Herrenmannschaft vom Spielbetrieb der 1. Kreisklasse Staffel 1 der Saison 2019/2020 abgemeldet. Alle noch ausstehenden Spiele des Hoitlinger SV wurden vom Spielplan abgesetzt. Nach Rechtskraft des Verwaltungsentscheides wird die Mannschaft aus der Tabelle entfernt und diese korrigiert.Der Hoitlinger SV ist damit der erste Absteiger aus der 1. Kreisklasse Staffel 1", so der Wortlaut auf der Homepage des NFV-Kreis Gifhorn.

Als Zweiter der 2. Fußball-Kreisklasse Gifhorn 2 hatte Hoitlingen im Sommer nur drei Punkte hinter Überflieger SV Eischott und mit 16 Zählern Vorsprung auf den Dritten MTV Gamsen III den Aufstieg geschafft. Bis zur Winterpause konnte der HSV aufgrund von großem Personalmangel zwei Mal nicht antreten. Zuletzt am 10. November gegen den FC Germania Parsau. Ein dritter Nichtantritt hätte das sofortige Ende gebracht. „Ich habe mehrmals mit der Mannschaft gesprochen, und sie hat versichert, dass sie das Jahr noch zu Ende bringen will“, sagte SV-Trainer Dennis Verloop damals.

Die Mannschaft hielt Wort, trat beim TSV Bergfeld (2:3), gegen den HSV Hankensbüttel (0:4) und beim FC Ohretal (2:12) noch an. In der Rückrunde ist das Team nun nicht mehr am Start.