1.Kreisklasse bis Oberliga: Das sind die unfairsten Teams der Region Hannover

Es ist die einzige Tabelle, in der sich Mannschaften über ein Abrutschen in untere Gefilde freuen. Manch einer mag aber auch stolz darauf sein, dass sein Team es schafft, häufiger mal "einen Punkt setzen" kann und durch eine etwas robustere Spielweise Erfolge einfährt.

Spitzenreiter hat über 100 gelbe Karten

Bereits zur Winterpause gab es von uns das Ranking der 20 unfairsten Teams in der Region Hannover. Bis zur Sommerpause hat sich jedoch noch einmal einiges getan in der Tabelle. Nur so viel sei verraten: Der unangefochtene Spitzenreiter hat mehr als 100 gelbe Karten auf dem Konto - und bekommt im Schnitt pro Spiel mehr als 5 Karten vom Schiri gezeigt.