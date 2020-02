10:0 – ZFC Meuselwitz schießt sich für Lichtenberg warm

Meuselwitz. Der ZFC Meuselwitz hat sich am Sonnabend für seine englische Woche in der Fußball-Regionalliga warm geschossen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Weber gewann einen kurzffristig vereinbarten Test gegen Thüringenligist Wismut Gera vor 55 Zuschauern mit 10:0 (5:0). Dreifacher Torschütze dabei war Alexander Dartsch. Nun steht am Dienstag das Nachholspiel beim SV Lichtenberg an, ehe Zipse am Freitag zur Lok nach Leipzig dampft.