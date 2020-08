10,08 Sekunden – Leipziger Deniz Almas sprintet in eigener Liga

Weinheim. 10,13 im Vorlauf und 10,08 Sekunden im Finale: Der Leipziger Sprinter Deniz Almas hat die Kurpfalz-Gala der Leichtathleten in Weinheim zur Almas-Gala umgewandelt. Damit ist der für den VfL Wolfsburg laufende deutsche Hallenmeister eine Woche vor der DM in Braunschweig auch im Freien das Maß aller Dinge. Der 23-Jährige steigerte bei optimalen Bedingungen samt 1,4m/s Rückenwind seine Bestzeit aus dem Vorjahr um zwei Zehntel und hatte 14 Tage nach dem noch etwas verhaltenen Auftritt in Wetzlar seine Spritzigkeit wiedererlangt.