10 Jahre nach Selbstmord von Robert Enke kritisiert Schmadtke: "Es hat sich nichts verändert"

Am 10.November 2009 nahm sich Nationaltorwart und 96-Keeper Robert Enke das Leben. Einen Tag später erklärte Teresa Enke in einer Pressekonferenz, dass ihr Mann lange Zeit gegen Depressionen gekämpft hatte. VfL Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke, damals Sportdirektor bei Hannover 96, wusste nach eigenen Angaben nichts von der Erkrankung seines Torwarts.

Eine Erinnerung an Robert Enke in Bildern

Keine großen Veränderungen im Fußball oder der Gesellschaft

Zehn Jahre nach Enkes Suizid äußerte sich der 55-Jährige nun in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Es habe sich in der Welt des Fußballs nichts verändert: "Nicht bei den Medien, nicht bei den Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Der Druck ist nach wie vor groß." Er habe keine großen Veränderungen im Fußballgeschäft feststellen können. "Aber auch nicht in der Gesellschaft an sich", erklärte er.