100-Meter-Lauf bei Olympia: Bolt-Thronfolger gesucht – Dreikampf bei den Frauen

Peking 2008: Im „Vogelnest", wo 91 000 Zuschauer gerade noch die Welle starteten, ist es still. Unheimlich still. Acht muskelbepackte Mannsbilder knien in ihren Startblöcken, bereit für den olympischen Sprintgipfel. Zehn Sekunden, die die Sportwelt elektrisieren. Es geht nicht nur um Gold. Es geht um Geld, Ruhm, Macht. Dieses Rennen macht Athleten und ein Millionenpublikum verrückt.

Der Startschuss zerfetzt die Stille. Usain Bolt fliegt allen davon. Zehn Meter vor dem Ziel nimmt er das Tempo raus, fasst sich im Austrudeln an die Brust, dreht sich halb zur düpierten Konkurrenz und tänzelt mit ausgebreiteten Armen ins Ziel. 9,69 Sekunden. Weltrekord. London und Rio, die Spiele danach, das gleiche Bild mit demselben Hauptdarsteller.

13 Jahre später in Tokio wird alles anders sein. Es fehlen sowohl die Zuschauer als auch der Hauptdarsteller. Bolt ist im Ruhestand, erfreut sich an seinen Zwillingssöhnen Thunder und St. Leo. Der 34-Jährige hat von 2008 bis 2018 den Sprint dominiert, nur 2011 verpasste er wegen eines Fehlstarts den WM-Titel über 100 Meter. Bolts Kombination als erstklassiger Sprinter und Showman trug dazu bei, dass die Leichtathletik ihre Position als olympischer Nummer-eins-Sport behauptete. Als der Blitz aus dem jamaikanischen Dorf Trelawny abtrat, hinterließ er nicht nur sportlich eine Lücke, sondern auch im Kampf um TV-Quoten.

US-Shootingstar Sha’Carri Richardson gesperrt

Die Augen sind nun zwangsläufig auf eine neue Generation gerichtet. Denn Sprints haben nach wie vor Anziehungskraft, auch bei den Frauen. 2019 sprintete Sha’Carri Richardson (21) auf die Bühne. Extravagant, selbstbewusst, unverblümt in den sozialen Medien, jagte die Texanerin mit ihren blauen Haaren und Nägeln durch den Sport und schien in Tokio der Fokus von Tausenden Kameraobjektiven zu werden. Nach den US-Trials wurde sie jedoch nach dem Rauchen von Marihuana für einen Monat gesperrt. Auch 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman wird nur am heimischen Fernseher zuschauen. Er ist nach drei fehlenden Dopingtests gesperrt. Und Noah Lyles, der 17 Jahre alte neue Showman, vermasselte als Siebter die US-Trials, ist aber Goldkandidat über 200 Meter.

Wer kann am Sonntag (14.50 Uhr, ZDF) im 100-Meter-Finale Bolts Erbe antreten? Trayvon Bromell (USA) ist Favorit. Seine Topzeit: 9,77 Sekunden. Niemand im Feld ist schneller. Der 26-Jährige gilt als introvertiert, meidet das Rampenlicht und ist damit der Anti-Bolt. Vor dem Start sucht er sich einen ruhigen Platz, liest in der Bibel. Er scheut sich nicht, über Schwächen zu reden und psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sein Gegenspieler ist der Südafrikaner Akani Simbine. Der 27-Jährige ist in der Form seines Lebens, stellte vor vier Wochen einen Afrikarekord (9,84) auf. Sein Sieg wäre historisch. 1908 sprintete mit Reggie Walker zuletzt ein Südafrikaner zu Gold. Europa schickt mit Lamont Marcell Jacobs (26) – ein in den USA geborener Italiener mit amerikanischem Vater – einen Bronzekandidaten ins Rennen.