100. Pole: Hamilton erreicht Meilenstein in Barcelona - Schumacher mit Ausrufezeichen

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich zum 100. Mal in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position gesichert. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot fuhr am Samstag in Barcelona in 1:16,741 Minuten die schnellste Zeit in der Qualifikation und startet am Sonntag (15 Uhr/RTL und Sky) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien. Hamilton ist schon lange Rekordhalter in dieser Kategorie. In der Rangliste folgt Michael Schumacher als Zweiter mit 68 ersten Startpositionen.

