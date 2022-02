100-Punkte-Marke geknackt: Dresdner Eislöwen auch ohne Trainer top

Lustige Tanzeinlagen

Zu Beginn des Mitteldrittels aber schlugen die Hausherren erneut zu. Adam Kiedewicz brachte die Blau-Weißen wieder mit 2:1 (23.) in Front. Allerdings wehrten die Bad Nauheimer nach Kräften, setzten die Dresdner unter Druck. Und Tristan Keck markierte dann auch den durchaus verdienten 2:2-Ausgleich (31.). Doch die Eislöwen warfen alles rein und erneut konnte Adam Kiedewicz sein Team mit 3:2 (38.) in Führung bringen. Im Schlussabschnitt hielt Janick Schwendener sein Tor rein und damit auch seinem Rumpfteam die drei Punkte fest. Dabei mussten die Gäste die letzten fünf Minuten in Unterzahl agieren, nachdem Huba Sekesi den Dresdner Jannis Kälble in die Bande gecheckt hatte und eine große Strafe erhielt. Bleibt zu hoffen, dass bei Kälble nichts Schlimmeres passiert ist.