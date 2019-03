"100 years of hockey": Hannovers Eishockey-Legenden laufen am Pferdeturm auf!

Nach fast zehn Jahren ist es wieder soweit: Im Eisstadion am Pferdeturm laufen die Legenden, Stars und Idole von früher auf. „100 years of hockey“ lautet das Motto am Sonnabend, 30. März. Das Fanprojekt am Pferdeturm, das sich„ECHte Hannoveraner“ nennt, ist Veranstalter und Organisator.

70 + 20 + 10 = riesen Andrang

Die Zahl teilt sich auf in 70 Jahre Eishockey am Pferdeturm, 20 Jahre Indians und zehn Jahre Aufstieg in die 2. Bundesliga. Um 19.30 Uhr beginnt die Partie zwischen dem Team Indians und dem Team EC Hannover. Und wie sehr solche Spiele, erstmals wieder seit September 2009, mit den Helden von einst die Fans begeistern, bemerkte Andreas Bremer kurz nach der offiziellen Verkündung. „Wir haben das Spiel bei Facebook vermeldet und hatten schon 72 Stunden später 18 000 Hits“, berichtet der Vorsitzende des Fanprojekts.