1000 Fans von Chemie Leipzig am Sonnabend dabei: „Wir fühlen uns zwischen Baum und Borke"

Leipzig. Die Wellen schlagen hoch in Leutzsch: Die BSG Chemie hat für den Regionalliga-Start gegen den BFC Dynamo (Sonnabend, 16 Uhr) die Genehmigung für 1000 Zuschauer erhalten. „Wir fühlen uns zwischen Baum und Borke“, sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Kühne. „Einerseits sind wir froh, dass Leute ins Stadion dürfen, andererseits sehen wir ja, wie diejenigen leiden, die wir trotz erworbener Tickets nicht in den AKS einlassen können.“ Allein die Zahl der verkauften Dauerkarten liegt mit über 1.500 weit über der erlaubten Anzahl an Fans.

Es ist keine kühne Spekulation, dass gegen den DDR-Rekordmeister ein ausverkauftes Haus mit 4999 Zuschauern realistisch gewesen wäre. Es fehlen also 4000 Besucher, was einer Bruttoeinnahme von etwa 40 .000 Euro entspricht. Jeder kann sich ausrechnen, was das über die Saison bedeutet. Das ist neben der Enttäuschung der treuen Fans die größte Baustelle. Chemie trifft die Einschränkung aufgrund des Zuschauerschnitts härter als Vereine, die mit wenigen Fans und einem großen Sponsor auskommen. „Wir müssen sehen, wie wir das überstehen“, sagt Kühne, dessen fast rein ehrenamtlich geführter Verein vor einem Kraftakt steht.

Kommentare der Enttäuschung

Daher appelliert er an die Fans: „Bitte bleibt gelassen und habt Verständnis. Wir arbeiten hart daran, dass die Zahlen bald höher werden und wir mehr Leute einlassen können.“ Die Absage selbst für zahlreiche Dauerkartenbesitzer gelte ausdrücklich nur für das BFC-Spiel. Vor jedem Heimspiel erfolge eine Neubewertung der Lage. Das -Hygienekonzept sei auf eine deutlich größere Zuschauerzahl ausgelegt und grundsätzlich behördlich befürwortet.

Wichtig ist, dass sich alle an das Konzept halten, also Verantwortung übernehmen. Norddamm und Familienblock bleiben geschlossen, dafür ist der Dammsitz für alle offen. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang Pettenkofer Straße. Übertragen werden kann ein Ticket nicht, es dürfen nur registrierte Personen mit der auf ihren Namen lautenden Dauerkarte ins Stadion, dies wird am Eingang kontrolliert. Wer trotz einer Dauerkarte nicht zum Spiel gegen den BFC darf (die Reihenfolge der Bestellungen ist maßgebend, gestern informierte der Verein alle per E-Mail), erhält auf Wunsch sein Geld anteilig zurück. „Das ist ja logisch“, sagt Kühne, „wir freuen uns aber auch, wenn das Geld dem Verein erhalten bleibt als Zuwendung oder Spende. Dass sich das nicht jeder leisten kann und will, ist auch klar.“ Die Resonanz auf die Nachricht der Begrenzung war geteilt.

So liebe Chemie-Fans, wir haben für das Spiel gegen @BFCDynamo Klarheit. 1.000 Zuschauer dürfen zunächst in den AKS. 1.500 Karten sind schon verkauft - danke euch!💚🤍 Bis Mittwoch erfahrt ihr von uns, ob ihr dabei sein könnt.😐 Alle Infos gibts hier 👇https://t.co/j4ukRaf0Ad — BSG Chemie Leipzig (@nurdiebsg) August 8, 2020