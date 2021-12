103:76-Erfolg gegen Speyer: Dresden Titans feiern neunten Saisonsieg

Dresden. Die Dresden Titans haben sich im zehnten Punktspiel bereits den neunten Saisonsieg in der 2. Basketball-Bundesliga ProB gesichert. Durch einen ungefährdeten und letztlich auch in der Höhe verdienten 103:76 (52:30)-Heimerfolg am Sonntagnachmittag gegen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer stehen sie weiterhin auf Tabellenplatz eins. Die Schützlinge von Trainer Fabian Strauß bleiben damit in der heimischen Margon-Arena weiterhin ungeschlagen. Sie entschieden jedes Viertel für sich (33:16, 19:14, 31:27, 20:19) und erzielten 14 Dreier. Die Hälfte davon geht auf das Konto von Grant Teichmann, der sieben seiner elf Versuche aus der Distanz im Korb versenkte – und mit insgesamt 27 erzielten Punkten eine neue persönliche Bestleistung im Dresdner Trikot aufstellte.

„Heute hatten wir mal wieder ein Spiel, in dem wir defensiv wie offensiv deutlich konstanter waren. Wir haben ab Minute zwei sehr stark verteidigt, sind gut rotiert in der Verteidigung, jeder war bereit, jedem zu helfen. Offensiv ist der Ball wieder sehr, sehr gut gelaufen. Für das, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, haben wir das heute gut abgespult“, war Fabian Strauß zufrieden damit, dass seine Mannen nach der ersten Saisonniederlage gegen Koblenz schnell zurück in die Spur kamen. Durch die 83:57-Führung nach drei Vierteln konnte er im Schlussabschnitt auch den Akteuren aus der zweiten Reihe Spielpraxis geben.