104:91! Dresden Titans feiern Schützenfest in Coburg

Dresden. Aus einem wahren Offensivspektakel sind die Dresden Titans am Sonntagnachmittag auswärts beim BBC Coburg als Sieger hervorgegangen. Die Begegnung endete mit 104:91 (21:18, 20:14, 28:34, 35:25). Die Dresdner Basketballer feierten damit ihren 18. Saisonsieg in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Nun fehlt ihnen nur noch ein Sieg, um als Hauptrundenmeister der Südstaffel in die Playoffs einzuziehen.

Die Partie war von glänzend ausgespielten Offensivaktionen beider Mannschaften geprägt, denn die Coburger boten bis ins Schlussviertel hinein voll Paroli. „Zuallererst Riesenrespekt an Coburg, die hier heute immer dran geblieben und zurückgekommen sind! Da kann man uns natürlich anlasten, dass wir mit der Führung im dritten Viertel den Sack nicht früher zugemacht haben, dass wir nicht immer volle 24 Sekunden verteidigt haben. Aber offensiv haben wir nie unseren Rhythmus verloren und uns das Ding am Ende verdient geholt“, freute sich Titans-Headcoach Fabian Strauß.

An einem Nachmittag gespickt mit offensiven Highlights und herausragenden Wurfleistungen stach dieser Spielzug beim 91:104-Auswärtssieg der Dresden Titans gegen den BBC COBURG dennoch hervor. Das perfekt getimte Lobanspiel von Daniel Kirchner auf den einschwebenden Arne Wendler steht einfach stellvertretend für die Angriffspower dieser Titans, die mit ihrem 18. Saisonsieg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB ihren Bestwert aus dem Vorjahr überboten und wieder beste Chancen auf die Hauptrundenmeisterschaft haben!

In seinen Reihen hatte er vor allem einen in der zweiten Hälfte starken Daniel Kirchner, der 22 seiner 24 Punkte nach der Halbzeit erzielte. Doch auch noch vier weitere Dresdner punkteten zweistellig. Vorm letzten Viertel war alles noch offen, denn die „Elberiesen“ führten nur hauchdünn mit 69:66. Im finalen Durchgang fackelten beide Mannschaften weiter ein Offensivfeuerwerk ab und erzielten zusammen in gerademal viereinhalb Minuten 32 Zähler. Vor allem Kirchner drehte nun auf und traf nicht nur per Dreier, sondern auch seine übrigen Würfe in schöner Regelmäßigkeit. Und gegen Ende mutierte Kirchner endgültig zu „Lucky Luke“, als er zwei Minuten vor Abpfiff seinen dritten Dreier im Schlussviertel netzte und schlussendlich den großen Willen der Gastgeber brach.