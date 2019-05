11. Amazon-Sachsen-Beach: Runter von der Tribüne – Rauf auf den Sand

Leipzig. Mitten in der Leipziger City entsteht wieder ein XXL-Sandkasten: Am Montag in den Morgenstunden rollten Lkw mit Starkenberger Quarzsand aus Thüringen auf das Areal zwischen Oper, Gewandhaus und Uni vor, karrten 1300 Tonnen der feinen Spezialkörner heran. Zuvor war die Fracht per Schiene nach Engelsdorf gebracht worden. Aus dem Sand entstehen sechs eigens hergerichtete Courts für den 11. Amazon-Sachsen-Beach, der Mittwoch bis einschließlich Montag für Urlaubs-Atmosphäre sorgen wird. Von früh bis spät werden Schüler, Studenten, Experten, Hobbyligisten und Firmenmitarbeiter baggern und pritschen.