12:0! Deutsche U21 schießt sich für EM warm - Luca Waldschmidt bester Torschütze

Rund zehn Stunden nach der offiziellen Verkündung des EM-Kaders für das Turnier in Italien und San Marino hat sich die deutsche U21-Nationalmannschaft in Torlaune präsentiert. Vor 800 Zuschauer bezwang das Team von Trainer Stefan Kuntz den mit einigen Akteuren verstärkten örtlichen Klub ASV Natz, der gerade frisch in die Landesliga aufgestiegen ist, klar mit 12:0 (7:0). Die Tore in der Partie, die über dreimal 30 Minuten und nur in Richtung Natzer Tor ging, erzielten Luca Waldschmidt (drei), Mo Dahoud (zwei), Marco Richter, Suat Serdar, Lukas Nmecha, Johannes Eggestein, Nadiem Amiri, Florian Neuhaus und Felix Uduokhai .

Während der Gegner am Freitagabend nur wenig Gegenwehr leistete, steht am Montag nochmal eine andere Bewährungsprobe an. In kleineren Trainingsspielchen (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) gegen die ebenfalls für die EM qualifiziert U21-Auswahl Polens sollen die jeweiligen Gruppengegner simuliert werden. Am Dienstag erfolgt dann die Heimreise, sodass die Junioren-Nationalspieler am Mittwoch und Donnerstag nochmal Zeit zum Durchschnaufen haben. Am Freitag reist der deutsche Tross dann ins EM-Lager nach Udine, bevor am 17. Juni der Turnier-Auftakt gegen Dänemark ansteht. Die weiteren Vorrundengegner heißen Serbien (20. Juni) und Österreich (23. Juni).