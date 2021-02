Lissaerin Anja Kunick: Zwischen Champions League in Leipzig und DFB-Verpflichtungen

Leipzig. Aus dem kleinen nordsächsischen Lissa führte ihr Weg in die große Fußball-Welt, vom Bolzplatz bis in die Tempel des Profisports. Anja Kunick ist 46 Jahre alt, für eine Bilanz ist es zu früh, doch sie hat das runde Leder schon aus mehreren Perspektiven betrachten dürfen und sagt: „Einige Träume haben sich nicht erfüllt, andere erst auf Umwegen. Aber ich habe einiges erreicht und viele besondere Momente erlebt. Insgesamt bin ich zufrieden, kann mir jetzt als Freiberuflerin meine Projekte aussuchen und habe eine hohe Lebensqualität.“ Anzeige

Bindeglied zwischen Teams und Medien in der Königsklasse

Sie war das einzige Mädchen in einer Jungsmannschaft, sie pfiff 88 Spiele in der Frauen-Bundesliga, sie leitete ein deutsches Frauen-Pokalfinale und im elitären Kreis der FIFA-Schiedsrichterinnen elf Länderspiele, sie fuhr als Medienbeauftragte zu Weltmeisterschaften der Frauen und Männer und sie verdient heute ihr Geld unter anderem beim europäischen Verband Uefa.

„Media Officer“ heißt ihre Funktion in der Champions League, wohlgemerkt die der Männer. In der Gruppenphase dieser Saison war sie für die Heimspiele von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig zuständig. „Ich bin das Bindeglied zwischen den Teams und den Medien“, erzählt Anja Kunick, „und dafür verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft, von den Pressekonferenzen vor und nach den Spielen über die TV-Interviews bis in zur Mixed-Zone.“

Sie schließt sich mit den Medien-Abteilungen der Klubs kurz, pendelt während der Partien zwischen Pressetribüne und Spielfeldrand, achtet unter anderem darauf, dass die Fernsehsender die gewünschten Spieler für Statements bekommen – enger dran sein am Geschehen kann man kaum. Jetzt, in der K.o.-Phase, kümmert sich Anja Kunick „nur“ noch um RB. Ob das Achtelfinale gegen Liverpool wegen der aktuellen Einreisebeschränkungen in Leipzigplanmäßig stattfinden kann, weiß auch sie noch nicht. „Ich hoffe, dass eine Lösung gefunden wird – und dass RB die nächste Runde schafft, dann geht auch für mich im Viertelfinale weiter.“

Schiedsrichter-Beobachterin bei Frauen-Länderspielen

Für die Uefa arbeitet sie zudem als Schiedsrichterinnen-Beobachterin – bei Länderspielen, in der Königsklasse, bei der U17 und U19. Der Fußball ist aber nicht das einzige Standbein der Kommunikationsberaterin mit abgeschlossenem BWL- und Sportstudium. „Ich bin Mitbegründerin der Leipziger Kreativagentur Abenteuerfabrik und auch als Projektmanagerin für andere Agenturen tätig.“ Und ihr 2018 in Lissa gegründetes Musiklabel hat sie ebenfalls auf dem Schirm, auch wenn in Corona-Zeiten hier wenig geht. Sie wohnt in Leipzig, der Anruf des SPORTBUZZERs erreichte sie allerdings auf ihren Grundstück im Spreewald, wo sie gerne ausspannt. „200 Meter zum Wasser, im Sommer ist es hier natürlich noch schöner.“

Die Ex-Fußballerin lief als Bundesliga-Schiedsrichterin auf. © PICTURE POINT

Anja Kunick war selbst eine gute Fußballerin, kickte schon im Kindergarten und später in Jungs-Teams, bis sie Zwölf war und nicht mehr durfte. Weil es in Lissa damals keine Frauenmannschaft gab, spielte sie zeitweise Handball in Delitzsch und dann wieder Fußball. Zwei Kreuzbandrisse beendeten 1995 ihre Laufbahn und zerstörten den Traum von einer großen Karriere als Spielerin. „Klar war mein Ziel, mal in der Bundesliga aufzulaufen, aber das hat ja dann als Schiedsrichterin geklappt.“ Was sie nicht daran hinderte, mitunter noch in Lissa auszuhelfen – meist zwischen den Pfosten. Über eine LVZ-Überschrift aus dem Jahr 2009 kann sie heute schmunzeln: „Torfrau Anja Kunick entschärft zwei Strafstöße“.

Geschäftsführerin beim Bundesligisten USV Jena

Ihr erstes Spiel pfiff sie 1997, C-Jugend in Delitzsch, nur fünf Jahre später folgte bereits ihre Bundesliga-Premiere. Bei den Männern schaffte sie es bis zur Oberliga, leitete aber auch das Sächsische Pokal-Halbfinale zwischen dem Chemnitzer FC und Dynamo Dresden. Zum Höhepunkt wurde das Frauenpokal-Endspiel zwischen Potsdam und Frankfurt. Im deutschen WM-Jahr 2006 saßen Kanzlerin und Bundespräsident auf der Tribüne, aus den Händen von Horst Köhler erhielt Anja Kunick eine Final-Medaille. Im Jahr darauf wurde sie vom Weltverband zur Fifa-Schiedsrichterin ernannt und pfiff fortan auch international. Zu Großereignissen wie WM oder EM schaffte sie es jedoch nicht als Referee, aber später dann in anderer Funktion.

Kunick pfiff nicht nur international, auch national: das sächsische Duell und Pokal-Halbfinale zwischen dem Chemnitzer FC und Dynamo Dresden. © PICTURE POINT

Ihre Schiri-Laufbahn endete 2012. Zwangsläufig, weil sie Geschäftsführerin beim Frauen-Bundesligisten USV Jena wurde und so ihre Neutralität aufgab. Es folgten zwei intensive Jahre mit 60-Stunden-Wochen: Spielerinnen suchen und verpflichten, Verträge aushandeln, Klinkenputzen bei Sponsoren, dazu die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing. „Ich war nahezu Einzelkämpferin und hatte quasi alle Themen auf dem Tisch, wofür es in anderen Clubs ganze Abteilungen gibt“, sagt Anja Kunick, „aber ich habe viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt.“ Auch die, dass das Geld für den Frauenfußball nicht gerade locker sitzt und die Personalkapazitäten nicht für professionelle Bedingungen reichen. Es sei kein Zufall, meint Anja Kunick, dass sich die mittlerweile zweitklassigen Jenaerinnen in vergangenen Jahr dem FC Carl Zeiss angeschlossen haben und die früheren Serienmeisterinnen des 1. FFC der Frankfurter Eintracht. „Dort sind die Möglichkeiten einfach größer.“

Mit Löw und Neuer auf dem WM-Podium

Apropos Möglichkeiten: Anja Kunick hatte sich schon vor ihrer Zeit in Jena ein neues Betätigungsfeld erschlossen. Bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2011 arbeitete sie als Medienchefin im Spielort Dresden. „Das war gewissermaßen meine Eintrittskarte bei der FIFA.“ Und als der Weltverband ihr 2014 ein sechswöchiges Engagement bei der Männer-WM in Brasilien anbot, musste sie nicht lange überlegen: Sie wurde „Fifa Media Officer“ für die Spiele in Salvador, betreute dort die Journalisten und leitete Pressekonferenzen. Auch die der deutschen Mannschaft vor der Partie gegen Portugal. Anja Kunick saß beim Frage-Antwort-Spiel neben Jogi Löw und Manuel Neuer als Verantwortliche auf dem Podium.

Das war einer der eingangs erwähnten besonderen Momente. Ein anderer, den sie noch etwas höher bewertet: Bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich leitete sie die Pressekonferenz nach dem Finale in Lyon und präsentierte dort die frisch gebackenen Weltmeisterinnen aus den USA den internationalen Medien. „Das war sehr emotional“, sagt Anja Kunick. Auch weil die US-Damen schon während des Turniers finanzielle Gleichberechtigung mit den Männern eingefordert hatten, stets sehr selbstbewusst aufgetreten und nun am Ziel ihrer sportlichen Träume waren.

Ehrenamtlich im Kompetenzteam des DFB

Anja Kunick ist dankbar für alles, was sie schon erleben durfte und gibt ihre Kenntnisse und Erfahrungen gerne ehrenamtlich weiter. Im Schiedsrichter-Ausschuss des Sächsischen Verbandes, im Nordostdeutschen Verband und vor allem im DFB-Kompetenzteam für die Entwicklung des Schiedsrichterwesens bei den Frauen. Hier ist sie für die Koordination des Coachings und für die Öffentlichkeitsarbeit der DFB-Schiedsrichterinnen zuständig.

Anja Kunick beim Sommerfest des SFV mit Hermann Winkler, Michael Kretschmer, Dr. Rainer Koch und Alexander Sather. © Andre Kempner