12 Treffer! Spielmacher Greß führt HC Elbflorenz zum Sieg über Kamenz

Mann des Abends in Konstanz war dabei Spielmacher Sebastian Greß, der mit zwölf Toren fast die Hälfte aller Treffer für den HCE erzielte. „Er hat ein überragendes Spiel gemacht, obwohl er wegen eines Infektes die ganze Woche nicht trainieren konnte. Erst vor der Abfahrt hat er die letzte Übungseinheit wahrnehmen können“, berichtete der Coach über den 25-jährigen Matchwinner. „Das heißt aber nicht, dass er jetzt öfter mal eine Woche frei bekommt“, fügte Göde gleich mit Augenzwinkern an.

In der 9. Minute verloren die Hausherren den erfahrenen Peter Schramm, der nach einem Schlag ins Gesicht von Ivar Stavast mit Rot vom Feld musste. Das machte sich zunächst bemerkbar und die Dresdner konnten sich auf 8:5 und 13:9 absetzen. In der Schlussphase dieser Halbzeit kämpfte sich Konstanz dank guter Paraden von Torhüter Maximilian Wolf wieder heran. Dagegen bekamen Max Mohs und in den letzten Minuten Mario Huhnstock die Bälle des Gegners nicht so gut zu fassen.